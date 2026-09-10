🐕 Служба закончилась — впереди жизнь в новом доме. Для овчарок‑ветеранов из Центра кинологической службы МВД ищут хозяев Хвостатые труженики отправляются на заслуженный отдых.
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