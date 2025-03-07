Застройщики из Сочи, помогавшие следствию по делу Алексея Копайгородского, освобождены от уголовной ответственности

Застройщики из Сочи, помогавшие следствию по делу Алексея Копайгородского, освобождены от уголовной ответственностиЗастройщики из Сочи, ставшие ключевыми свидетелями в уголовном деле против бывшего мэра Алексея Копайгородского и его супруги, обвиняемых в крупном вымогательстве и присвоении имущества на особо крупную сумму, не были привлечены к уголовной ответственности.
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