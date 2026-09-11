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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Овсянников о признании лучшим вратарем старта РПЛ по индексу ГОЛа: «Неплохое начало сезона, но «Оренбург» недобрал очень много очков. Из голкиперов выделяю Симона – провел отличный ЧМ»

Футболист « Оренбурга » Богдан Овсянников отреагировал на признание лучшим вратарем чемпионата России в июле и августе по версии ГОЛа.

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