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Напишет Бастрыкину: оправдывавшаяся после доноса учительница хочет найти обидчика

Напишет Бастрыкину: оправдывавшаяся после доноса учительница хочет найти обидчика

Учительница из Новосибирской области, на которую написал донос неизвестный, не держит зла на Министерство образования региона, но намерена писать главе СКР.

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Комментарии
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МС
Марина Свобода
Мне искренне жаль девушку. Но ее вера в то, что Бастрыкин поможет, наивная. Я писала по такой же ситуации в прокуратуру, президенту, в следственный комитет, в МВД ... увы.... НИКТО заниматься защитой чести и достоинства простого чеовека не будет в нашей стране.  Вот есл бы оскорбили кого-то из чиновников или депутатов (не по указанию сверху, а самовольно), тогда бы зашевелились.  Насквозь прогнившая  вертикаль на простого человека плюет.
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