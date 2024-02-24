Напишет Бастрыкину: оправдывавшаяся после доноса учительница хочет найти обидчика

МС

Марина Свобода

Мне искренне жаль девушку. Но ее вера в то, что Бастрыкин поможет, наивная. Я писала по такой же ситуации в прокуратуру, президенту, в следственный комитет, в МВД ... увы.... НИКТО заниматься защитой чести и достоинства простого чеовека не будет в нашей стране. Вот есл бы оскорбили кого-то из чиновников или депутатов (не по указанию сверху, а самовольно), тогда бы зашевелились. Насквозь прогнившая вертикаль на простого человека плюет.