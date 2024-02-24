Учительница из Новосибирской области, на которую написал донос неизвестный, не держит зла на Министерство образования региона, но намерена писать главе СКР.
Напишет Бастрыкину: оправдывавшаяся после доноса учительница хочет найти обидчика
Комментарии
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МС
Марина Свобода
Мне искренне жаль девушку. Но ее вера в то, что Бастрыкин поможет, наивная. Я писала по такой же ситуации в прокуратуру, президенту, в следственный комитет, в МВД ... увы.... НИКТО заниматься защитой чести и достоинства простого чеовека не будет в нашей стране. Вот есл бы оскорбили кого-то из чиновников или депутатов (не по указанию сверху, а самовольно), тогда бы зашевелились. Насквозь прогнившая вертикаль на простого человека плюет.
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