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Аморим о Магуайре: «Сосредоточен на работе, а не на том, что говорят люди. Он не оправдывается даже в трудные моменты, в этом отношении он пример»

«Он работает очень хорошо. Он сосредоточен на работе, а не на том, что говорят люди. Он не оправдывается – даже если у него были трудные моменты.

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