Русская весна

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Швеция начала менять законодательство, чтобы выполнить требования Турции по вступлению в НАТО

Швеция начала менять законодательство, чтобы выполнить требования Турции по вступлению в НАТО

Швеция начала менять законодательство, чтобы выполнить требования Турции по вступлению в НАТО. Об этом рассказал генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг, выступая на совместной пресс-конференции с премьер-министром Швеции Магдаленой Андерсон.

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