Швеция начала менять законодательство, чтобы выполнить требования Турции по вступлению в НАТО. Об этом рассказал генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг, выступая на совместной пресс-конференции с премьер-министром Швеции Магдаленой Андерсон.