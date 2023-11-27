Финансовые организации не поддержали отмену комиссий за оплату ЖКУ

В России предложили отменить комиссию при оплате жилищно-коммунальных услуг. Идею поддержали не все. Кредитные организации увидели риски в отмене комиссий при оплате ЖКУ и предложили взимать их с ресурсоснабжающих организаций вместо людей, сообщает корреспондент ДОФы со ссылкой на РБК.