Минтранс хочет запретить перевозку больных и гробов в турпоездах

Запрет на перевозку в туристических поездах больных, а также гробов с телами умерших, оружия и ряда веществ планирует ввести Минтранс РФ, следует из проекта правил для туристических поездов, 17 марта передает РИА Новости.
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