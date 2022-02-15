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ISVEST

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Защита деталей автомобиля от резких перепадов температур

Защита деталей автомобиля от резких перепадов температур

В так называемую «до жигулевскую» эпоху, Советские автолюбители приезжая зимой на автомобиле к месту стоянки открывали капот и спускали с системы охлаждения воду.

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