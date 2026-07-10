Вот почему ваш ланч-бокс подорожает на 15%: как топливный кризис ударил по кошельку

Топливный кризис 2026 года уже начал влиять на стоимость товаров. По оценкам экспертов, удорожание бензина создаёт накопительный эффект: транспортные расходы растут на каждом этапе пути, и продавцы вынужденно перекладывают их на покупателей.
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