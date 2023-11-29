«Верните мне мой 2005-ый», или как изменился хостинг в России за 18 лет

В начале декабря ожидается появление реестра хостинг-провайдеров. В список включат только те компании, которые будут соблюдать новые требования кибербезопасности, иначе им придется прекратить оказывать хостинговые услуги.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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