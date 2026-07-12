Госсекретарь США призвал Кубу кардинально пересмотреть внутреннюю политику

Американский госсекретарь обратился к руководству Кубы с призывом изменить политический курс страны. Он подчеркнул необходимость перехода к реформам, которые обеспечат мир и экономическое развитие, прежде чем будет упущено время для перемен.
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