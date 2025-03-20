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Царьград

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  • vagas Karlito
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    Как вы думаете кто сбил 54 БПЛА нападавших на Энгельс ? Если эту хрень написал  Марков то его надо вместе с царьградо..."Жесть. Они взлёт...

Прокуратура контролирует помощь пострадавшим от атаки дронов в Саратове

Прокуратура контролирует помощь пострадавшим от атаки дронов в Саратове

Прокуратура Саратовской области организовала горячую линию для пострадавших в результате атаки дронов на Энгельс.

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