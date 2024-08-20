Разведчики группировки "Центр" с помощью БПЛА разгромили опорный пункт ВСУ

Скриншот видео Разведчики группировки войск "Центр" с помощью ударных коптеров обезвредили военнослужащих ВСУ и украинских националистов и обеспечили заход штурмовиков на важный опорный пункт боевиков противника.
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