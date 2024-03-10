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Найти своих родственников москвичи теперь смогут с помощью онлайн-сервиса «Моя семья»

Найти своих родственников москвичи теперь смогут с помощью онлайн-сервиса «Моя семья»

Жители Москвы получили доступ к информации о прародителях, которые принадлежали к городским цехам.Сервис «Моя семья» поможет москвичам найти своих родственников-ремесленников, которые принадлежали к городским цехам, сообщает тг-канал Мэр Москвы Сергей Собянин.

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