Найти своих родственников москвичи теперь смогут с помощью онлайн-сервиса «Моя семья»

Жители Москвы получили доступ к информации о прародителях, которые принадлежали к городским цехам.Сервис «Моя семья» поможет москвичам найти своих родственников-ремесленников, которые принадлежали к городским цехам, сообщает тг-канал Мэр Москвы Сергей Собянин.
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