Крупнейшее в мире газовое месторождение будет восстановлено с помощью России

К проблемам добывающего участка относятся устаревшие технологии, геополитическая напряженность с Западом и потенциальная неэффективность местных и китайских подрядчиков в плане устранения снижения добычи на месторождении.
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