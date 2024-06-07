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Reuters: поставки оружия Израилю могут усугубить проблемы Байдена на выборах

Reuters: поставки оружия Израилю могут усугубить проблемы Байдена на выборах

Национальная ассоциация содействия прогрессу цветного населения (NAACP) призвала американского лидера Джо Байдена прекратить все поставки оружия Израилю и оказать давление на эту страну для прекращения войны в секторе Газа.

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