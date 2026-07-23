«Юнона» впервые измерила температуру под поверхностью Ио

Луна Юпитера Ио считается природной лабораторией для изучения вулканизма. В отличие от Земли, где главным источником внутреннего тепла служит радиоактивный распад, недра спутника разогреваются за счет приливных сил.
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