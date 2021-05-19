Картинки в День травматолога 20 мая и поздравления для врачей

День травматолога Сегодня выпьем мы все дружно по чуть-чуть, За ваш выбор профессии! За врачебный путь! Целый день приходится вам части тела собирать, Но по поводу такому вы не привыкли унывать! Любите свою профессию, в радость вам лечить, Клеить, гипсовать, бинтовать, колоть и шить, Для вас, ваш труд – призвание, И для работы у вас припасено второе дыхание! День травматолога Спешим к тебе мы с травмой тела, Ведь мастер ты своего дела, Пришьёшь, лангет наложишь, дашь совет, Спасаешь ты народ от разных бед! Желаем тебе больше на работе отдыхать, Чтоб меньше стали люди себя травмировать, Чтоб на работе ты не сильно уставал, Чтоб праздники, дома, с родными встречал! День травматолога Свою жизнь вашим рукам доверим смело, Из кусочков собираете порой вы наше тело, Штопаете, шьете, режете и колите, Гипс – на перелом, кровотечение вы остановите! В работе знаете вы толк, в своей профессии вы – ас, Сегодня с праздником мы поздравляем вас, Желаем, чтобы меньше было пациентов капризных, Желаем в кошельке вам больше наличных! День травматолога Собрались сегодня мы тебя с праздником поздравить, Придётся тебе на минутку свою работу оставить, И проникнуть атмосферой праздничной, поздравлениями и подарками, Пусть твоя жизнь переливается событиями яркими! Пусть блеск успеха тебя окрыляет, Пусть руки твои усталости не знают, Здоровье твое пусть будет наградой тебе, За то, что помогаешь людям в беде! День травматолога Источник: pozdravik.