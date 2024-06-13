Она стояла на перекрёстке центральных улиц. А позади располагался такой небольшой парк, куда мамы ведут своих деток посидеть, послушать птичек и поболтать.
Морда
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Она стояла на перекрёстке центральных улиц. А позади располагался такой небольшой парк, куда мамы ведут своих деток посидеть, послушать птичек и поболтать.
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