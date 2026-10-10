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Задоров против «Филадельфии»: 4 броска, 2 блок-шота и 3 силовых приема за 22:37. У защитника «Бостона» 0+2 в 6 матчах сезона

Защитник « Бостона » Никита Задоров не сделал результативных действий в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Филадельфии» (5:1).

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