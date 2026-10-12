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Царьград

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В Перми 4-летний мальчик разбился, упав с балкона на улице Пихтовой

В Перми 4-летний мальчик разбился, упав с балкона на улице Пихтовой

В Перми четырёхлетний мальчик вечером 2 октября забрался на стул на балконе квартиры на улице Пихтовой, выпал из окна и позже скончался в больнице от полученных травм, пока его матери не было дома.

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