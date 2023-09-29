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Минфин спрогнозировал рекордный бюджетный импульс в 2023 году

Минфин спрогнозировал рекордный бюджетный импульс в 2023 году

Совокупный бюджетный импульс в 2022-2023 годах достиг почти 10% годового ВВП в этот период. Это произошло в результате перехода государства к «экспансивной» бюджетной политике, который спровоцирован трансформацией экономики, перестройкой хозяйственных связей и новыми приоритетами, пишет РБК со ссылкой на «Основные направления бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов» Минфина.

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