Минфин спрогнозировал рекордный бюджетный импульс в 2023 году

Совокупный бюджетный импульс в 2022-2023 годах достиг почти 10% годового ВВП в этот период. Это произошло в результате перехода государства к «экспансивной» бюджетной политике, который спровоцирован трансформацией экономики, перестройкой хозяйственных связей и новыми приоритетами, пишет РБК со ссылкой на «Основные направления бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов» Минфина.