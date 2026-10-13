Суд отклонил заявление о банкротстве Каррагера, поданное налоговой службой. Экс-защитник «Ливерпуля» выплатил задолженность

Суд не признал Джейми Каррагера банкротом. Напомним, в августе Налоговая и таможенная служба Великобритании (HMRC) обвинила бывшего защитника « Ливерпуля » в неуплате налогов и подала в отношении него заявление о банкротстве.
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