Панченко: остановка помощи Киеву от США говорит о завершении конфликта

Украинская журналистка Диана Панченко выразила мнение, что решение администрации президента США Дональда Трампа о временном прекращении помощи другим государствам может свидетельствовать о скором завершении конфликта на Украине.
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