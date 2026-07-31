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Открытый чемпионат РДС по дрифту проведет 5-й этап в Минске

Пятый этап Открытого чемпионата РДС ( RDS Open ) впервые пройдет в Минске 15 и 16 августа 2026 года на территории Международного выставочного центра «БелЭкспо».

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