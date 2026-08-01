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Царьград

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В Нью-Йорке нашли заболевшего опасным вирусом, от которого нет вакцины

В Нью-Йорке нашли заболевшего опасным вирусом, от которого нет вакцины

Редкая инфекция, переносимая клещами, впервые подтверждена в мегаполисе.В Нью-Йорке подтвержден первый случай заражения опасным вирусом, от которого на сегодняшний день не существует ни профилактической вакцины, ни специфических методов лечения.

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