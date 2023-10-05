Глава Калуги поздравил педагогов с профессиональным праздником

Утром 5 октября глава Калуги Дмитрий Денисов в соцсетях опубликовал поздравление для педагогов. "Дорогие учителя, работники сферы образования, ветераны педагогического труда! Поздравляю вас с профессиональным праздником - Днём учителя! Всю жизнь мы с теплотой и благодарностью вспоминаем своих учителей - внимательных и строгих, которые делились с нами знаниями и жизненной мудростью, воспитали нас мыслящими, творческими и успешными личностями.
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