Атака на Петербург. 16.10.2026Более 200 дронов уничтожено на подлёте к Москве и ПетербургуЭтой ночью украинские беспилотники предприняли массированную атаку на Москву и Санкт-Петербург.
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И ещё. Как быть с прибалтикой, через территорию которой летят эти подарки. И да, как они попадают в прибалтику? Через Беларусь? Вряд ли. Значит через Польшу? Или запускаются прямо из прибалтийских республик? В любом случае, это непосредственное участие НАТО в конфликте?
А это новость носит отрицательный или положительный характер , что делать то надо радоваться или огорчаться , много непонятного в смысле отрицательной и положительной оценки данного вида новостей ?
Дроны уничтожаются,а НПЗ горят как свечки,никакой защиты!