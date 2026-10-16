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Атака на Петербург. 16.10.2026Более 200 дронов уничтожено на подлёте к Москве и ПетербургуЭтой ночью украинские беспилотники предприняли массированную атаку на Москву и Санкт-Петербург.