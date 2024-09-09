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Русская весна

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Ветераны всех стран мира, объединяйтесь против НАТО — обращение из Белоруссии

Ветераны всех стран мира, объединяйтесь против НАТО — обращение из Белоруссии

Дорогие друзья! Уважаемые жители планеты Земля! Ветераны боевых действий не единожды выступали с предложением о расформировании самого главного агрессора на космическом корабле «Планета Земля» — Североатлантического блока НАТО.

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