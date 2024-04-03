«Не возьму никого, кроме русских, украинцев и белорусов»

Кавалерийская часть немецкой армии, набранная из коллаборационистов, на Северном Кавказе. 1942 год Воспитательная работа Советскому военно-политическому руководству приходилось прилагать титанические усилия и затрачивать большие ресурсы для обеспечения безопасности воинских частей, в которых воевало много представителей малых народов («Смешанный национальный состав дивизий создаёт огромные трудности»).