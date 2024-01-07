09 января, в 15:30, в пресс-центре Общественной службы новостей состоится пресс-конференция: ««Потребительский экстремизм» – миф или новая реальность рынка» Спикеры: • Алексей Корягин – председатель Объединения потребителей России • Наталия Старостина – член Центрального совета Объединения потребителей России, член Общественного совета при Россельхознадзоре Термин «потребительский экстремизм»* («потребительский терроризм») плотно входит в нашу жизнь, и уже постоянно используется в публичном пространстве бизнесом, журналистами и даже чиновниками.