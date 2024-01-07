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«Потребительский экстремизм» – миф или новая реальность рынка

«Потребительский экстремизм» – миф или новая реальность рынка

09 января, в 15:30, в пресс-центре Общественной службы новостей состоится пресс-конференция: ««Потребительский экстремизм» – миф или новая реальность рынка»   Спикеры:   • Алексей Корягин – председатель  Объединения потребителей России   • Наталия Старостина – член Центрального совета Объединения потребителей России, член Общественного совета при Россельхознадзоре   Термин «потребительский экстремизм»* («потребительский терроризм») плотно входит в нашу жизнь, и уже постоянно используется в публичном пространстве бизнесом, журналистами и даже чиновниками.

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