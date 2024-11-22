Рождественский пост: правила, советы и духовное значение Ольга ВайленкоС наступлением конца ноября в православном мире начинается особый период — Рождественский пост, который длится 40 дней, с 28 ноября по 7 января.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии