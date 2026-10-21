Президент США Дональд Трамп объявил, что федеральное правительство будет выплачивать компенсацию разоблачителям мошенничества против правительства и налогоплательщиков, но решение о том, кому платить, он оставил за собой: «Я буду арбитром при принятии всех этих решений» .
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