Президент США Дональд Трамп объявил, что федеральное правительство будет выплачивать компенсацию разоблачителям мошенничества против правительства и налогоплательщиков, но решение о том, кому платить, он оставил за собой: «Я буду арбитром при принятии всех этих решений» .