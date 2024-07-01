Политолог Дробницкий заявил, что визитом в Россию Канье Уэст бросил вызов США

В визите рэпера Канье Уэста в Россию нашли скрытое послание шоу-бизнесу США. Своими размышлениями насчет смысла приезда артиста поделился политолог-американист Дмитрий Дробницкий в интервью газете "Взгляд".
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