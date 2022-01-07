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Джейсон Браун еще не прибыл на чемпионат США из-за отмены двух рейсов. Он решил проехать 400 км до Нэшвилла на машине

Американский фигурист Джейсон Браун еще не прибыл в Нэшвилл для участия в чемпионате США. Как сообщил журналист Филипп Херш, спортсмен планировал лететь по маршруту Торонто – Нью-Йорк – Нэшвилл, но рейс до пункта назначения был отменен.

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