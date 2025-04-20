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Алькарас о финале против Руне в Барселоне: «На корте не будет друзей. Мы оба выйдем, чтобы победить»

Алькарас о финале против Руне в Барселоне: «На корте не будет друзей. Мы оба выйдем, чтобы победить»

За титул испанец сыграет с Хольгером Руне.  «Мы росли вместе, играли на турнирах до 12 и до 14 лет. Пересекались на каждом турнире с самого детства, и здорово видеть, как мы оба выросли и вместе добились таких высот.

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