Шойгу заявил, что Россия в разы нарастила производство вооружения и боеприпасов

Модернизация и расширение производственных мощностей предприятий оборонно-промышленного комплекса России позволили в разы нарастить производство оружия и боеприпасов в 2023 году, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу во время выступления на Едином дне приемки военной продукции, сообщает ТАСС.