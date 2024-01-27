Шойгу заявил, что Россия в разы нарастила производство вооружения и боеприпасов

Модернизация и расширение производственных мощностей предприятий оборонно-промышленного комплекса России позволили в разы нарастить производство оружия и боеприпасов в 2023 году, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу во время выступления на Едином дне приемки военной продукции, сообщает ТАСС.
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