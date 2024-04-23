В КНР потребовали от США перестать очернять отношения России и Китая

Соединенные Штаты не должны очернять отношения Пекина и Москвы. Об этом сообщил представитель департамента стран Северной Америки и Океании МИД КНР на брифинге перед визитом госсекретаря США Энтони Блинкена в Китай.
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