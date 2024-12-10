Самовольный уход из воинской части привел к лишению свободы

В Чите суд вынес приговор военнослужащему, который самовольно покинул расположение части. Мужчина был приговорен к 8 годам колонии строгого режима, сообщается в Telegram-канале 2-го Восточного окружного военного суда.
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