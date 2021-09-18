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Правительство направило около 3 трлн рублей на поддержку россиян

Правительство направило около 3 трлн рублей на поддержку россиян

Правительство РФ направило около 3 трлн рублей на поддержку населения страны. Об этом в пятницу, 17 сентября, сообщил президент России Владимир Путин, выступая в режиме видеоконференции на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

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