Зеленский занизил число погибших в ВСУ, чтобы не отпугивать мобилизуемых: новости СВО на утро 29 апреля

Появились новые подробности атаки на Кубань роем из 66 дронов ВСУ Минобороны заявило о 17 сбитых БПЛА в четырех регионах В ночь на 28 апреля российские средства ПВО отразили очередную атаку украинских военных на российские территории.
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