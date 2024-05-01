The Economist: одессит пожаловался на то, что вынужден скрываться от патрулей

Украинские уклонисты живут в страхе © CC BY-SA 4.0 / Vladtram Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ИноСМИ В тщетных попытках остановить российское наступление ВСУ требуют все больше новобранцев, пишет The Economist.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии