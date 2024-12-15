15 беспилотников ВСУ сбиты над Черным морем и двумя областями России

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 дек - РИА Новости Крым. Российские средства ПВО за ночь перехватили и уничтожили 13 украинских беспилотников над Черным морем и по одному - над Курской и Белгородской областями, сообщили в Минобороны России.
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