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Российские безработные стали моложе в среднем почти на два года

Российские безработные стали моложе в среднем почти на два года

В целом ситуация на российском рынке труда остается стабильной Средний возраст безработных в России заметно снизился за последние 12 месяцев.

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