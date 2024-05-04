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Отец 10-летней фигуристки Лебедевой: «Мне много писали, что я лишаю ребенка детства. Но я ведь тоже всю жизнь, молодость просиживаю на катке»

– Вам не раз писали в комментариях, что рост Миры 120 см в 10 лет – это повод обратиться к врачу. Вы так не считаете? – Я считаю, что в генетику лезть не стоит, что дала природа – то и будет.

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