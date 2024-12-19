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Разлив нефти в Черном море, люди без жилья в Курской области, перенос предприятий в Сибирь и жители Чукотки, у которых совсем нет Интернета: собрали главные вопросы из регионов России, на которые отве

Разлив нефти в Черном море, люди без жилья в Курской области, перенос предприятий в Сибирь и жители Чукотки, у которых совсем нет Интернета: собрали главные вопросы из регионов России, на которые отве

Разлив нефти в Черном море, люди без жилья в Курской области, перенос предприятий в Сибирь и жители Чукотки, у которых совсем нет Интернета: собрали главные вопросы из регионов России, на которые отвечал Владимир Путин, подводя итоги 2024 года.

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