'QAnon Shaman' Jacob Chansley Launches 2024 Congressional Bid Authored by Bill Pan via The Epoch Times (emphasis ours), Jacob Chansley, the Arizona man who entered the halls of Congress shirtless while wearing patriotic face paint and horned fur headgear on Jan.
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