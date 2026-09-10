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Капотнинский меридиан

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В центре долголетия в Капотне расскажут о питании для диабетиков

Лекция в рамка программы «Школа сахарного диабета» пройдет в Капотне 10 сентября. «На лекции разберём как питание, движение и ежедневные привычки связаны с уровнем сахара в крови? Поговорим о том: как составлять рацион и выбирать продукты; почему важно контролировать уровень глюкозы; какую роль играет физическая активность; какие привычки помогают внимательнее относиться к своему здоровью», — рассказали организаторы.

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