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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Усик – букмекерский фаворит в бою против Фьюри. Тайсон котируется андердогом лишь в четвертый раз за карьеру

Александр Усик и Тайсон Фьюри проведут бой за титулы WBA, WBC и IBO. Усик – фаворит с коэффициентом 1.

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